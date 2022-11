Jugend-Fußballspiel wegen Pyrotechnik abgebrochen

Bei einem B-Jugendfußballspiel im Kreis Ammerland nahe Oldenburg ist die Partie wegen des Abbrennens von Pyrotechnik durch Zuschauer vom Schiedsrichter abgebrochen worden. Einige Minuten vor Ende der Kreisklassen-Partie am Montagabend zwischen TV Metjendorf und Schwarz-Weiß Oldenburg II auf der Sportanlage Metjendorf soll eine Gruppe von 25 bis 30 Zuschauern Rauchfackeln gezündet und die Feuerwerkskörper teils in Richtung der Fußballspieler und anderer Sportplatzbesucher geworfen haben, wie die Polizei in Oldenburg am Dienstag mitteilte. Daraufhin habe der Schiedsrichter die Partie „umgehend beendet“.