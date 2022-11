Schafherde steckt auf Autobahnauffahrt fest

Rund 100 Schafe haben auf einer Autobahnauffahrt in Braunschweig für eine zweistündige Sperrung gesorgt. Ein Schäfer habe seine Herde über eine Straße in der Nähe der Autobahn 39 von einer Weide auf eine andere führen wollen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dies habe er zuvor schon mehrmals getan. Allerdings wusste er nicht, dass in dem Bereich neue Leitplanken aufgebaut wurden. Die Schafe liefen zwischen die Absperrungen, die den Tieren den Weg zu ihrer Wiese versperrten.

Eine Schafherde blockiert am Sonntag, 27. November, in Braunschweig eine Auffahrt zur Autobahn 39.

Braunschweig. Rund 100 Schafe haben auf einer Autobahnauffahrt in Braunschweig für eine zweistündige Sperrung gesorgt. Ein Schäfer habe seine Herde über eine Straße in der Nähe der Autobahn 39 von einer Weide auf eine andere führen wollen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dies habe er zuvor schon mehrmals getan. Allerdings wusste er nicht, dass in dem Bereich neue Leitplanken aufgebaut wurden. Die Schafe liefen zwischen die Absperrungen, die den Tieren den Weg zu ihrer Wiese versperrten.

Die Polizei musste die Auffahrt sperren, damit die Tiere wieder in Sicherheit gebracht werden konnten. Nach der Rettungsaktion lag auf der Straße so viel Kot, dass die Fahrbahn gereinigt werden musste. Erst nach rund zwei Stunden konnte die Sperrung am Sonntagnachmittag aufgehoben werden.

