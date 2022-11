Mit den durch die Energiepauschale von 300 Euro zusätzlich eingenommenen Kirchensteuern will die Landeskirche Braunschweig Bedürftige unterstützen. Die einmalige Energiepauschale hatten Beschäftigte mit ihrem Gehalt ausgezahlt bekommen, darauf mussten auch Kirchensteuern gezahlt werden. Dadurch habe die Landeskirche Braunschweig höhere Kirchensteuer in Höhe von rund 740.000 Euro eingenommen, teilte ein Sprecher mit.

Solidarität Kirche will mit Steuermehreinnahmen Bedürftige unterstützen

Königslutter (dpa/lni). Mit den durch die Energiepauschale von 300 Euro zusätzlich eingenommenen Kirchensteuern will die Landeskirche Braunschweig Bedürftige unterstützen. Die einmalige Energiepauschale hatten Beschäftigte mit ihrem Gehalt ausgezahlt bekommen, darauf mussten auch Kirchensteuern gezahlt werden. Dadurch habe die Landeskirche Braunschweig höhere Kirchensteuer in Höhe von rund 740.000 Euro eingenommen, teilte ein Sprecher mit.

Die Synode habe am Freitag über die Summe einen Nachtragshaushalt beschlossen. Eingesetzt werde das Geld unter anderem für Wärmestuben in den zwölf Propsteien und für die Sozial- und Schuldnerberatung. Auch soll es einen Notfallfonds für gezielte Einzelfallhilfen geben. Die Braunschweigische Landessynode tagt noch bis Samstag in Königslutter.

