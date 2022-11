Früher Anstieg von Grippefällen: Behrens lässt sich impfen

Eine Ärztin hält eine Spritze mit einem Wirkstoff gegen die Grippe in der Hand.

In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Landesgesundheitsamts (NLGA) einen außergewöhnlich frühen Anstieg der Influenza-Fälle. Um für die Grippeschutzimpfung zu werben, lässt sich die Gesundheitsministerin des Landes, Daniela Behrens (SPD), am Dienstag (14.00 Uhr) in Hannover gegen die Influenza impfen.