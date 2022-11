Ferienhaus brennt: 100.000 Euro Schaden laut Polizei

Ein Brand in einem Ferienhaus aus Holz in Lünne (Landkreis Emsland) hat am Sonntag für einen hohen Schaden gesorgt. Das Haus mit angebautem Carport sei gegen 12.15 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Zwei Autos, die unter dem Carport standen, seien völlig zerstört worden. Die Ermittler schätzen den Schaden nach ersten Erkenntnissen auf rund 100.000 Euro. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.