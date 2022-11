Volkstrauertag im Schatten des russischen Angriffskriegs

An diesem Sonntag wird der Toten der beiden Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bei den Tausenden Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen geht es auch um den aktuellen Krieg in Europa.

Hannover (dpa/lni). Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine wird an diesem Wochenende an die Weltkriegstoten und Opfer des Nazi-Regimes erinnert. In diesem Jahr gelte das Gedenken am Volkstrauertag (13.11.) ebenfalls den Opfern von Krieg und Gewalt in der Ukraine, teilte der Landesverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Hannover mit. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung für Niedersachsen in Osterholz-Scharmbeck bereits am Samstag (16.30 Uhr) werden SPD-Politiker Grant Hendrik Tonne als Volksbund-Landeschef und Landtagspräsidentin Hanna Naber sprechen.

Die niedersächsischen Städte und Gemeinden hätten insgesamt Tausende Veranstaltungen organisiert, sagte Volksbund-Landesgeschäftsführer Roland Behrmann. Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine seien anders als in der Vergangenheit keine Vertreter aus Russland offiziell eingeladen worden. In Niedersachsen sind auf 1400 Friedhöfen rund 258.000 Tote aus den beiden Weltkriegen bestattet, der Großteil sind sowjetische Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Hinzu kommen weitere Opfer der NS-Terrorherrschaft, etwa in den Konzentrationslagern.

In Delmenhorst soll als Hauptredner der Gedenkstunde am Sonntag der ukrainische Wissenschaftler Volodymyr Kulyk per Video zu sehen sein. Das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) unterstütze ihn als „Remote Fellow“ und ermögliche seinen Verbleib in der Forschung, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Politologe werde den Alltag in Kiew schildern und über seine Forschung zu nationaler Identität und anti-russischer Stimmung in der Ukraine berichten.

In Hannover gibt es am Sonntag eine Kranzniederlegung am Mahnmal der Gedenkstätte Ahlem. An dem Ort hatten die Nationalsozialisten eine jüdische Gartenbauschule als eine Sammelstelle für Deportationen sowie als Gefängnis und Hinrichtungsstätte missbraucht.

Der Volksbund wurde kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Er widmet sich der Pflege von Kriegsopfer-Gräbern und der internationalen Jugend- und Bildungsarbeit. Es müsse verstärkt eine gesellschaftliche Debatte über Krieg und Frieden geben, sagte der niedersächsische Geschäftsführer Behrmann.

Der Volkstrauertag sowie der Totensonntag (20. November 2022) genießen nach dem niedersächsischen Feiertagsgesetz einen besonderen Schutz. An diesen sogenannten stillen Feiertagen sind ab 5.00 Uhr morgens unter anderem Tanzveranstaltungen verboten.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die zentrale Gedenkstunde des Landes Bremen ist ebenfalls bereits am Samstag (17.00 Uhr) im Rathaus geplant. Am Sonntag (15.00) folgen Kranzniederlegungen auf dem Osterholzer Friedhof (15.00 Uhr). Laut Volksbund Bremen werden unter anderem verschiedene Religionsgemeinschaften mit einem interreligiösen Gebet ihre Gedanken zum Thema Frieden präsentieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen