Umweltminister informiert sich über Modellprojekt zur Schlei

Hasselberg (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat sich am Donnerstag in Hasselberg über die Arbeit des Modellprojektes Schlei informiert. Das Projekt setzt sich seit 2020 für die Verbesserung der Gewässerqualität der Schlei ein. Vorgestellt wurden unter anderem eine aus der Nutzung genommene Ackersenke und ein durch die Ansaat mehrjähriger Blühmischungen aufgewerteter Gewässerrandstreifen. Mit diesen Maßnahmen könnten Landwirtinnen und Landwirte einen direkten Beitrag zum Natur- und Gewässerschutz in der Schleiregion leisten, sagte Goldschmidt. «Es ist toll zu sehen, dass kreative Ansätze direkte Erfolge bringen.»

In dem Projekt arbeiten verschiedene Akteurinnen und Akteure aus Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserwirtschaft und Tourismus eng zusammen, um gemeinsam Lösungsansätze zum Schutz der Schlei zu entwickeln.

© dpa-infocom, dpa:221006-99-30291/2 (dpa)