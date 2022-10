31 Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Meinersen (dpa/lni). Bei einem Brand in einer Sammelunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Meinersen (Landkreis Gifhorn) sind 31 Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen wurden am Freitagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer war in einem Zimmer im Gebäude ausgebrochen.

Die Brandursache war zunächst noch unklar. Es gebe bisher keine Hinweis auf ein Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten alle 51 Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar, die Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf andere Unterkünfte im Landkreis verteilt.

© dpa-infocom, dpa:221002-99-979632/3 (dpa)