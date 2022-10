Marmoush ersetzt bei Wolfsburg verletzten Nmecha

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac ersetzt den am Knie verletzten Nationalspieler Lukas Nmecha am Samstag beim Bundesliga-Kellerduell mit dem VfB Stuttgart durch den Ägypter Omar Marmoush. Der 23 Jahre alte Stürmer spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den VfB. Für beide Clubs geht es in der Volkswagen Arena um viel. «Wir sind ein Team, ich mache Fehler, die Spieler machen Fehler - wir werden es gemeinsam schaffen. Wir kriegen es hin!», sagte Kovac vor dem Anpfiff in einem Sky-Interview kämpferisch.

