Auto kracht in Hauseingang: Mauerwerk beschädigt

Braunschweig (dpa/lni). Eine Autofahrerin ist am Mittwoch in Braunschweig mit ihrem Wagen in die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses gefahren. Die Frau und ihr Beifahrer wurden im Auto eingeschlossen, konnten aber schnell befreit und ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner des Hauses kamen dem Angaben zufolge mit einem Schrecken davon. Teile des Mauerwerks wurden aber beschädigt, so dass ein Baustatiker das Gebäude prüfen muss. Warum der Wagen in den Eingangsbereich krachte, ist noch völlig unklar.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-933981/2 (dpa)