Betrunkener bremst Zug aus, geht an Bord und schläft ein

Schneverdingen (dpa/lni). Ein betrunkener Mann hat für eine Schnellbremsung eines Passagierzuges am Bahnhof in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) gesorgt. Der 47-Jährige sei in der Nacht auf den Mittwoch trotz geschlossener Schranken an einem Überweg über die Gleise gelaufen, teilte die Bundespolizei mit. Ein ankommender Zug musste bremsen und hielt am benachbarten Bahnhof an. Dort stieg der Mann ein und fiel in einen so tiefen Schlaf, dass ihn das Zugpersonal nicht wecken konnte.

Schlafend fuhr er so erst nach Norden ins rund 30 Kilometer entfernte Buchholz und anschließend im selben Zug zurück in Richtung Süden bis ins mehr als 40 Kilometer entfernte Soltau. Dort wurde er schließlich von Polizisten geweckt. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 3,28 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-932890/2 (dpa)