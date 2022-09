DFB-Kapitänin Popp: keine Garantie für WM-Teilnahme

Wolfsburg. DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat derzeit Riesenspaß am Fußball, will sich aber auf eine endgültige Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland nicht festlegen. «Stand jetzt steht das auf meiner Agenda», sagte die 31-Jährige am Mittwoch bei einem Pressegespräch ihres Clubs VfL Wolfsburg. «Ich habe aber gesagt, dass das auch anders laufen kann. Ich bin extrem von den Gefühlen meines Bauches geleitet. Und deswegen kann's passieren, dass ich in einem halben Jahr sage: Das ist jetzt der Moment, wo ich aufhöre. Oder auch nicht.»

Das WM-Turnier vom 20. Juli bis 20. August stehe zurzeit schon in ihrem Fokus, die Situation sei aber grundsätzlich offen. Popp hatte mit ihren sechs Toren bei der Europameisterschaft im Juli großen Anteil daran, dass das deutsche Nationalteam das Endspiel in Wembley erreichte. Dort unterlag die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Gastgeber England mit 1:2 - ohne ihre verletzte Topstürmerin.

«Natürlich wäre es sehr charmant gewesen, wenn man mit dem Europameisterschafts-Titel bei seiner ersten Europameisterschaft seine internationale Karriere beendet. Das ist jetzt nicht passiert», sagte Popp, die in 121 Länderspielen 59 Tore erzielt hat und 2016 Olympiasiegerin mit dem deutschen Team war. «Ich hatte eher sogar das Gefühl, dass ich durch das Turnier und auch meine körperliche Fitness im Moment gefühlt im zweiten Frühling bin. Sowohl beim VfL als auch mit der Nationalmannschaft macht es gerade extrem viel Spaß, auf dem Platz zu stehen.» Sie wolle auch die jungen Spielerinnen weiter ein bisschen führen.

