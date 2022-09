LKW-Fahrerin übersieht Stauende und wird schwer verletzt

Seesen (dpa/lni). Eine LKW-Fahrerin hat auf der Autobahn 7 bei Seesen (Landkreis Goslar) ein Stauende übersehen und ist bei einem schweren Unfall mit drei weiteren Lastwagen verletzt worden. Die Frau fuhr am Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug in Richtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen, übersah das Stauende und fuhr auf den vor ihr fahrenden LKW auf, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Hildesheim am Mittwoch mitteilte. Als die Unfallverursacherin auswich, fuhr sie demnach auf zwei weitere davor stehende Sattelzüge auf dem rechten Fahrstreifen auf. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Zwei weitere LKW-Fahrer wurden leicht verletzt.

Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn 7 dauerten an, weshalb diese am Mittwochmorgen noch gesperrt war. Der Verkehr werde an der Abfahrt Rhüden abgeleitet, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-925610/2 (dpa)