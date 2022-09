Zwei Stachelschweine aus Gehege ausgebrochen

Einbeck (dpa/lni). Zwei Stachelschweine aus einem Zirkus in Einbeck im Landkreis Northeim sind ausgebüxt. Die beiden etwa 60 Zentimeter langen und rund 18 Kilogramm schweren Tiere seien nach Angaben der Polizei ungefährlich, solange man sie in Ruhe lasse. Sie seien hauptsächlich nachtaktiv und können sich schnell an die Umgebungstemperaturen anpassen. Die Nagetiere waren am Sonntagmorgen aus ihrem Gehege im Einbecker Ortschaft Volksen ausgebrochen. Wer die Tiere entdeckt, solle sich bei der Polizei in Einbeck melden.

© dpa-infocom, dpa:220925-99-890438/3 (dpa)