SPD: 970 Millionen Euro für Entlastungspaket des Landes

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat für den Fall seiner Wiederwahl ein 970 Millionen Euro schweres Entlastungspaket des Landes in der Energiekrise in Aussicht gestellt. «Nach meiner Überzeugung steuert Deutschland auf die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte zu», sagte der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am Montag in Hannover. Damit sich daraus keine soziale und wirtschaftliche Krise ergebe, müsse der Staat nun aktiv eingreifen, ausdrücklich auch auf Landesebene.

Weils Fünf-Punkte-Programm zur Entlastung sieht 250 Millionen Euro für Kitas und Schulen, 220 Millionen Euro für soziale Maßnahmen und jeweils 200 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Gesundheit, Pflege und soziale Infrastruktur vor. Weitere 100 Millionen Euro sollen Kultur- und Sporteinrichtungen erhalten.

Finanziert werden soll das Paket dem Ministerpräsidenten zufolge aus Steuermehreinnahmen, die auch inflationsbedingt in diesem Jahr deutlich über den Erwartungen lägen. Beschlossen werden könnte ein solcher Nachtragshaushalt nach Weils Worten in einer Sondersitzung des Landtags im November oder in der regulären Sitzung im Dezember. Der Landtag wird am 9. Oktober neu gewählt.

