«Schnauze voll»: Geflohenes Stachelschwein ist wieder da

Bockenem. Ein im Landkreis Hildesheim ausgebüxtes Stachelschwein ist zurück bei seinem Zirkus. «Gott sei Dank ist es wieder da», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der stachelige Zeitgenosse tauchte zuerst in der Nacht zum Sonntag in Bockenem vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung auf. Nach kurzer Recherche stellte sich heraus, dass das Tier einem Zirkus entkommen war. Und es entkam auch seinen Häschern wieder und wieder, nachdem es an einem Freibad, einer Tankstelle und einem Kleingarten gesichtet worden war, wie Zirkusdirektor Fernando Frank sagte. Zuvor hatte die «Hildesheimer Allgemeine Zeitung» berichtet.

Am Montag tauchte der stachelige Nager in der Nähe eines Getreidespeichers auf. Nachdem er davon erfahren habe, sei das Tier dort abgeholt worden - es sei von allein in seine Kiste gelaufen, sagte Frank. Das Stachelschwein habe seiner Meinung nach «die Schnauze voll gehabt von seinem Trip» - und zurück beim Zirkus erst einmal geschlafen.

© dpa-infocom, dpa:220831-99-582452/2 (dpa)