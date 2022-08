Sozialverband fordert mehr staatlich geförderten Wohnraum

Oldenburg (dpa/lni). Die Zahl der Sozialwohnungen muss aus Sicht des Sozialverbandes VdK Niedersachsen-Bremen dringend erhöht werden. Die künftige niedersächsische Landesregierung müsse mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, forderte der Verband mit Sitz in Oldenburg am Mittwoch mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober. Demnach hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in Niedersachsen in den vergangenen zehn Jahren fast halbiert. Es fehle massiv an bezahlbarem Wohnraum, so der VdK-Landesvorsitzende Friedrich Stubbe laut Mitteilung. Nach Angaben des VdK Niedersachsen-Bremen gibt es rund 55.000 Sozialwohnungen im Land. Demnach sind jüngst in einem Jahr mehr als 5000 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen - viel mehr als neue geförderte Wohnungen hinzukamen.

