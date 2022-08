Junger Motorradfahrer prallt gegen einen Baum und stirbt

Buchholz in der Nordheide (dpa/lni). Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harburg gestorben. Der Mann kam am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. «Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle», teilten die Beamten mit. Weitere Angaben zum Opfer machten sie zunächst nicht. Die betroffene Kreisstraße zwischen Buchholz und Jesteburg war etwa drei Stunden gesperrt.

