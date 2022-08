Emdens Oberbürgermeister würdigt verstorbenen Petersen

Los Angeles/Emden (dpa/lni). Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) hat den verstorbenen Regisseur und Ostfriesen Wolfgang Petersen als großen Künstler der Filmgeschichte gewürdigt. «Mit Werken wie «Das Boot» und «Troja» hat Petersen unerschütterliche Meilensteine der deutschen und internationalen Filmgeschichte gesetzt», schrieb Kruithoff in einer Mitteilung am Mittwoch. «Trotz seiner weltweiten Erfolge ist Petersen stets bodenständig und nahbar geblieben.»

Der vielfache Preisträger und Star-Regisseur wurde 1941 in Emden geboren und wuchs in Hamburg auf. Sein Handwerk lernte er an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Die «Tatort»-Folge «Reifezeugnis» (1977) mit Nastassja Kinski machte ihn über Nacht berühmt. Das Kino-Epos «Das Boot» (1981) über die Besatzung eines deutschen U-Boots im Zweiten Weltkrieg, mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer, bahnte Petersen den Weg nach Hollywood. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie am Dienstag bekannt wurde.

«Gern erinnern wir uns an den Besuch von Wolfgang Petersen beim Internationalen Filmfest Emden-Norderney im Jahr 2001», schrieb Oberbürgermeister Kruithoff. «Sein herausragendes Schaffen ist bemerkenswert und wird auch künftig die Filmwelt prägen.»

