Waldbrand im Harz: Schierke bleibt für Touristen erreichbar

Wernigerode. In Schierke wird trotz des nahen Waldbrands im Nationalpark Harz die touristische Infrastruktur aufrecht erhalten. Die Touristen könnten anreisen und auch abfahren, sagte der Bürgermeister der Stadt Wernigerode, Tobias Kascha (SPD) am Freitag. Auch die touristischen Einrichtungen wie die Schierker Feuerstein Arena blieben geöffnet. Im Moment gebe es dort keine Gefährdungslage, so Kascha. «Aber das wird natürlich immer mit den Kolleginnen und Kollegen abgestimmt und wir sind dazu im ständigen Gespräch.» Am Donnerstag waren in Schierke den Angaben zufolge 70 Prozent der Betten belegt, am Freitag waren es sogar 85 Prozent.

In der Nähe des Ortsteils von Wernigerode war am Donnerstag der Waldbrand ausgebrochen. Es ist den Angaben zufolge eine Fläche von 13 Hektar betroffen.

