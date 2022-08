80.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand in Essen

Essen (dpa/lni). Beim Brand einer Scheune in Essen (Landkreis Cloppenburg) ist ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Das Gebäude stand in der Nacht zum Donnerstag komplett in Flammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Im Inneren befanden sich Stroh und Reitutensilien, die ebenfalls zu Schaden kamen. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer breitete sich nicht auf weitere Gebäude auf dem Bauernhof aus und konnte am frühen Donnerstag gelöscht werden. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Auf Fremdverschulden gebe es allerdings keine Hinweise, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220811-99-347065/3 (dpa)