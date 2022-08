Lagerhalle auf Bauernhof gerät in Brand

Westerstede (dpa/lni). In einer Lagerhalle auf einem Bauernhof in Westerstede (Landkreis Ammerland) ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die etwa 15 Meter lange und 10 Meter breite Halle stand am Morgen komplett in Flammen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr sagte. In der Halle seien Heu und Stroh gelagert. Menschen oder Tiere waren dabei nicht in Gefahr. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Erst am Mittag war das Feuer unter Kontrolle.

