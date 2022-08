Hydranten aufgedreht: Zehntausende Liter Wasser laufen aus

Lamstedt (dpa/lni). Weil unbekannte Täter in Lamstedt im Landkreis Cuxhaven Hydranten aufgedreht haben, sind dort mehrere Zehntausend Liter Wasser ausgelaufen. Die Täter hatten am Anfang dieser und am Anfang der vergangenen Woche jeweils in den Abendstunden zugeschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Für das Öffnen der insgesamt vier Hydranten benötigten sie spezielles Werkzeug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die möglicherweise durchnässten Täter dabei beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:220810-99-336865/2 (dpa)