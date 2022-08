Zusammenprall mit Pedelec: 59-Jährige schwer verletzt

Laatzen (dpa/lni). Eine Radfahrerin ist nach einem Zusammenprall mit einem Pedelecfahrer in Laatzen bei Hannover schwer verletzt worden. Die 59-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 17 Jahre alte Pedelecfahrer sei zuvor mit seinem Zweirad auf der falschen Straßenseite gefahren. Beim Linksabbiegen in eine andere Straße kam ihm am Freitagmittag dann die Fahrradfahrerin, die auf der richtigen Seite fuhr, entgegen, und es kam zum Zusammenstoß. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls ermittelt.

