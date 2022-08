Erneuter Tankstellen-Raub: Drohung mit abgebrochener Flasche

Bremen (dpa/lni). Im Bremer Stadtteil Walle ist eine Tankstelle nach Polizeiangaben zum zweiten Mal binnen weniger Tage zum Ziel eines Raubüberfalls geworden. Wie die Beamten mitteilten, floh der noch nicht identifizierte Täter am Sonntagmorgen mit einer nicht näher genannten Menge an Bargeld und Zigaretten. Zuvor soll er die Kassiererin mit dem spitzen Ende einer abgebrochenen Flasche bedroht haben - die Angestellte blieb unverletzt, eine ebenfalls anwesende Kundin konnte den Geschäftsraum verlassen. «Bereits am vergangenen Dienstag war die Tankstelle ausgeraubt worden», berichtete die Bremer Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen des jüngsten Überfalls.

© dpa-infocom, dpa:220807-99-306461/2 (dpa)