Auch Schmadtke kritisiert Polizei: «Blamage»

Wolfsburg. Nach den Verantwortlichen von Werder Bremen hat auch der Geschäftsführer Jörg Schmadtke des VfL Wolfsburg mit deutlichen Worten das Vorgehen der Wolfsburger Polizei gegen Fans von Werder vor dem ersten Bundesliga-Spiel kritisiert.

«Wenn diese Gangart der Beamten Standard ist, stellt das für mich die gesamte Polizeiarbeit infrage. Es kann doch nicht sein, dass die Polizei eingreift, bevor du überhaupt etwas getan hast», sagte der Fußball-Manager am Sonntag der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung». «Ich habe mir die Bilder von dem Einsatz angesehen. Ich bin bestürzt. Das ist eine Blamage für den Fußball-Standort Wolfsburg.»

Mehrere Werder-Fans hatten vor der Partie am Samstag die Durchsuchungen und Personalienbestimmungen der Beamten am Wolfsburger Hauptbahnhof als unverhältnismäßig empfunden und waren aus Protest wieder nach Bremen zurückgefahren. Videos in den Sozialen Medien zeigen Anhänger, die von mehreren Polizisten und Einsatzfahrzeugen umgeben sind und die Ansage der Beamten erhalten, dass sie sich nicht im Stadtgebiet aufhalten und nur zum Stadion gehen dürften.

