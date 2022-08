AfD-Spitzenkandidat will Wahlergebnis verdoppeln

Hannover (dpa/lni). Der AfD-Spitzenkandidat zur niedersächsischen Landtagswahl, Stefan Marzischewski-Drewes, will das Ergebnis seiner Partei verdoppeln. Dies halte er für realistisch, sagte er am Freitag in Hannover. Bei der Landtagswahl 2017 kam die AfD auf 6,2 Prozent. Bei einer Umfrage Anfang Juli kam die Partei auf 6 Prozent Wählerzustimmung, wodurch die AfD wieder in den Landtag einziehen würde.

Die Partei legte am Freitag ihr Wahlprogramm für die Wahl am 9. Oktober vor. Darin fordert die AfD unter anderem die Senkung der Energiesteuer sowie eine weitere Nutzung von Kernkraftwerken. Zudem sollen 10 Prozent weniger Abgeordnete im Landtag sitzen - in der noch laufenden Legislaturperiode sind es 137 Sitze.

