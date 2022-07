Polizei Soltau warnt: Gefangener entkommt bei Toilettengang – Fahndung

Die Polizei sucht derzeit nach einem Gefangenen, der am Donnerstag bei einem Transport in Soltau geflüchtet ist.

Soltau. Die Polizei sucht derzeit nach einem Gefangenen, der am Donnerstagmittag auf dem Weg von einem Gerichtstermin in Lüneburg zum Maßregelvollzug in Rehburg/Loccum die Flucht ergriff. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Heidekreis mitteilte, entkam der Mann gegen 13 Uhr im Bereich des Soltauer Ortsteils Stübeckshorn, nachdem er angeblich zur Toilette gegangen war.

Ein Personenspürhund konnte die Geruchsspur des Mannes aufnehmen. Das Tier führte die Beamten durch ein Waldgebiet entlang der B71 in Richtung Soltau. Auf dem Gelände eines Campingplatzes verlor sich dann jedoch die Spur.

Polizei Soltau sucht Gefangenen auf Campingplatz

Die Polizei umstellte das Gelände, auf dem sich nach Abendblatt-Informationen etwa 70 Mobilbauten befinden. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Verfügungseinheiten durchsuchten die Beamten den Campingplatz bis in die Abendstunden. Der Flüchtige konnte jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei warnt davor, in dem Gebiet zwischen Soltau und Munster Anhalter mitzunehmen und bittet bei der Suche nach dem Geflohenen die Bevölkerung um Hilfe. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der Gesuchte ist 1,73 Meter groß, mollig, hat eine Glatze mit Haarkranz, trägt eine blaue Jeans und ein buntes Kurzarmhemd. Laut Polizei gilt er als gewalttätig. Zum Zeitpunkt der Flucht trug er Handschellen, diese habe er aber mittlerweile abgelegt.

