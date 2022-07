Tiefausläufer aus Skandinavien bringen Regen und Sturm

Hannover/Bremen (dpa/ini). In den kommenden Tagen wird es nass und stürmisch in Norddeutschland. Die Ausläufer eines Tiefs aus Skandinavien bringen am Mittwoch zunehmend dicke Wolken, Regen und Sturm nach Niedersachsen und Bremen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Vor allem in nördlichen Landesteilen und an der See werden im Laufe des Tages Schauer und starker Wind erwartet. Gegen Abend ist mit Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 65 km/h zu rechnen. Am Donnerstagmorgen kann es vereinzelte Gewitter geben. Die Temperaturen sinken auf maximal 18 bis 21 Grad. Wind und Regen sorgen in der Nacht zum Donnerstag für Tiefstwerte von 12 bis 15 Grad.

