Zoll fasst Drogenschmuggler mit knapp zehn Kilo Kokain

Osnabrück/Bad Bentheim (dpa/lni). Drogen und Arzneimittel im Wert von rund 770.000 Euro haben Zollbeamte an der deutsch-niederländischen Grenze sichergestellt. Bei der Fahrzeugkontrolle am Sonntag auf der Autobahn 30 Amsterdam-Hannover fanden die Zöllner 9,6 Kilogramm Kokain, 3000 Ecstasy-Tabletten und 8000 Tabletten des Arzneimittels Subutex, teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Montag mit.

Das Auto fiel den Beamten bei der Einreise aus den Niederlanden bei Bad Bentheim auf. Als sie es auf einem Parkplatz kontrollierten, habe der Fahrer sehr nervös gewirkt, hieß es. Daraufhin nahmen sie den Wagen genauer unter die Lupe. Sie fanden auf der Fahrerseite mehrere in durchsichtiger Folie eingeschweißte Pakete mit den Drogen und Medikamenten. Gegen den mutmaßlichen Drogenkurier wurde inzwischen ein Haftbefehl erlassen.

