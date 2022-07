Mutter und Tochter als Ladendiebinnen erwischt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Bad Nenndorf (dpa/lni). Eine Frau und ihre Tochter sind im Landkreis Schaumburg als Ladendiebinnen aufgeflogen. Die 56-Jährige und die 24-Jährige sollen am Freitag gemeinsam auf Diebestour in einem Discounter in Bad Nenndorf unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei vom Montag verließen sie den Einkaufsmarkt, ohne zu bezahlen - mit einer Beute aus Joghurt, Bratwurst, Waschmittel, Reinigungsmittel, WC-Steinen, Boxershorts, Getränken und anderen Haushaltsartikeln. Der Wert des Diebesguts belief sich auf 140 Euro. Das aufmerksame Personal stellte die Verdächtigen auf dem Parkplatz - und übergab sie der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-903518/2 (dpa)