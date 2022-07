Früherer Landesminister wird Staatssekretär bei Habeck

Berlin. Der frühere niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel soll neuer parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium von Ressortchef Robert Habeck werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Wenzel wird damit Nachfolger von Oliver Krischer, der in der vergangenen Woche zum Landesminister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in Nordrhein-Westfalen vereidigt wurde.

Die offizielle Ernennung Wenzels werde nun vorbereitet. Wenzel war von 2013 bis 2017 Umweltminister von Niedersachsen und ist seit 2021 Bundestagsabgeordneter. Krischer hatte sich als Staatssekretär vor allem mit dem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien befasst.

