Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart

Hannover/Bremen (dpa/lni). Die neue Woche startet in Niedersachsen mit wechselhaftem Wetter. Vor allem im Nordwesten seien am Montag immer wieder Schauer möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad. Am Dienstag bleibt es überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen 19 Grad auf Borkum und 24 Grad in Hannover. Am Mittwoch wird es noch etwas kühler bei maximal 20 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Donnerstag zieht laut DWD dann Regen auf.

