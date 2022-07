Korallenriff-Konferenz Lemke erwartet klare Forderungen an die Politik

Bremen. Zum Start einer Korallenriff-Konferenz in Bremen hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vor einem Verlust der besonderen Ökosysteme gewarnt. Bei der Eröffnung der 15. Weltkorallenriffkonferenz am Montag sagte die Ministerin, sie erwarte aus der Wissenschaft klare Forderungen an die Politik. Bis Freitag tauschen sich mehr als 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mehr als 80 Ländern über die bedrohten Unterwasser-Ökosysteme aus. Dabei geht es auch um innovative Lösungsansätze, wie diese stabilisiert werden können.

«Korallenriffe sind von der Klimakrise besonders betroffen», sagte Lemke. Sollte sich die Erde um zwei Grad erwärmen, würden die Riffe gänzlich verloren gehen. Deshalb seien vor allem die Industriestaaten gefordert, den Klimaschutz voranzutreiben. Zusätzlich müsse aber auch in den Weltmeeren die Übernutzung, die Überfischung und die Verschmutzung reduziert werden.

