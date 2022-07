Streit um Marienburg: Gericht gibt Entscheidung bekannt

Hannover. Im Streit um die Marienburg bei Hannover gibt das Landgericht Hannover seine Entscheidung bekannt. In dem Rechtsstreit zwischen der EAH BetreibungsgmbH und Ernst August Erbprinz von Hannover solle die Entscheidung am Freitag (1. Juli, 10.00 Uhr) verkündet werden, teilte das Gericht mit. Zuvor hatte das Oberhaupt der Welfen, Ernst August Prinz von Hannover, die Marienburg von seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover zurückgefordert. Kurz vor der mündlichen Verhandlung zog der Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco die Klage zurück, die Forderungen hatte er an die Salzburger EAH BetreibungsgmbH verkauft.

Neben dem Schloss verlangte der 68-Jährige auch die Rückübereignung des Hausguts Calenberg in der Gemeinde Pattensen-Schulenburg und des Fürstenhauses Herrenhausen in Hannover. Er stützte seinen Anspruch auf den Widerruf einer Schenkung infolge «groben Undanks», ungerechtfertigte Bereicherung und den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ernst August Erbprinz von Hannover sagte dagegen, im Verhandlungsverlauf habe sich gezeigt, «dass die Klageschrift keine rechtliche Grundlage hat». Der Urteilsverkündung sehe er zuversichtlich entgegen.

Der Vorsitzende Richter der zuständigen Zivilkammer, Stefan Heuer, äußerte in der mündlichen Verhandlung im März rechtliche Bedenken zu der Abtretung: «Stand heute würden wir die Klage abweisen», betonte er. Auch sei «kein grober Undank gegeben».

