Räuber bedroht Friseurin mit Messer

Ankum (dpa/lni). Ein mit einem Messer bewaffneter Räuber hat in einem Friseursalon in Ankum (Landkreis Osnabrück) Geld erbeutet. Der mit einer schwarzen Maske und einem Hoodie bekleidete Mann betrat am Mittwochnachmittag den Salon, bedrohte die 28 Jahre alte Mitarbeiter mit dem Messer und forderte Bargeld, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die junge Frau war zu dem Zeitpunkt allein im Friseursalon. Sie gab dem etwa 1,80 Meter großen, sportlich wirkenden Täter die geforderte Beute und verständigte die Polizei, nachdem der Unbekannte zu Fuß geflohen war.

