Deutschlands größter Naturschutzkongress trifft sich

Ein Reiher steht im Naturschutzgebiet "Leineaue zwischen Hannover und Ruthe" in der Leinemasch in der Region Hannover.

Klimawandel, Ressourcensparen - da war doch was? Angesichts des Kriegs in der Ukraine drohen manche wichtigen Dinge in den Hintergrund zu rutschen. Aber beim Umweltschutz soll eine Konferenz in Hannover ein Ausrufezeichen setzen.