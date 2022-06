25-Jähriger ertrinkt in Badesee bei Göttingen

Göttingen. Ein 25-Jähriger ist in einem Badesee im Landkreis Göttingen ertrunken. Nach einer groß angelegten Suchaktion bargen Rettungstaucher die Leiche am Sonntag aus dem Rosdorfer Kiesteich, wie die Polizei mitteilte. Bekannte des jungen Mannes hatten sich am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet und eine Vermisstenanzeige erstattet. Sie konnten ihren Freund seit Samstag nicht erreichen. Es gab Hinweise, dass sich der 25-Jährige an dem Badeort aufhalten könnte.

Beamte entdeckten an der Westseite der Kiesgrube das Fahrrad sowie einen Rucksack mit dem Mobiltelefon des Vermissten. Außerdem fanden sie frische Fußspuren, die direkt zum Wasser führten. Mit einem Boot, Flächensuchhunden und Tauchern der Feuerwehr startete die Suche. Taucher entdeckten den leblosen Körper schließlich auf dem Grund des Sees. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

