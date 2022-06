Schauer und Gewitter im Osten Niedersachsens erwartet

Hannover. Das Wetter in Niedersachsen wird wechselhaft: In der Osthälfte kann es am Sonntagnachmittag und -abend einzelne Schauer und Gewitter geben, teilweise auch mit Starkregen. In der Westhälfte bleibe es weitgehend trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dabei gibt es große Temperaturdifferenzen von West nach Ost: An der Ems liegen die Temperaturen bei 22 bis 23 Grad, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt bei bis zu 31 Grad.

In der Nacht zum Montag gibt es im Osten Niedersachsens noch einzelne Schauer und Gewitter, und dann im Westen aufkommender, teils gewittriger und kräftiger Regen. Örtlich erwarten die Meteorologen auch Starkregen. Die Temperaturen liegen von West nach Ost bei 14 bis 18 Grad.

Am Montag gibt es anfangs an der Küste noch kräftigen, gewittrigen Regen. Sonst wird es in Niedersachsen wechselnd wolkig und stellenweise fällt etwas Regen. Im Osten kann es noch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen im äußersten Osten bei 25 bis 29 Grad, sonst bei 23 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-805697/3

