Betrunkene Radfahrer attackieren Polizisten

Hildesheim. In Landkreis Hildesheim haben in der Nacht zwei betrunkene Radfahrer Polizisten bedroht, beleidigt und angegriffen. Das teilte die Polizei mit. Zunächst kontrollierten Beamte in Holle einen 22-Jährigen, der ohne Licht und in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille. Der Mann habe sehr aggressiv reagiert, den Polizisten Gewalt angedroht sie beleidigt.

Wenig später fiel einer Streife in Sarstedt ein Fahrradfahrer auf, der ebenfalls ohne Licht, in Schlangenlinien und mit einem Handy in der Hand unterwegs war. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, versuchte dieser zunächst zu flüchten, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Während der Kontrolle habe der 42-Jährige dann versucht, einen der Beamten zu schlagen und trat um sich, teilte die Polizei mit. Außerdem habe er die Polizisten beleidigt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Als der Mann entlassen werden sollte, habe er die Beamten erneut angegriffen. Daraufhin kam er Polizeigewahrsam. Beide Männer erwarten nun Strafverfahren.

