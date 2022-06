Werlte. Eine 17-Jährige ist in Werlte (Landkreis Emsland) mit ihrem Motorroller verunglückt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie am Samstagnachmittag in Richtung des Ortsteils Vrees unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abkam und stürzte. Laut Polizei wurde die 17-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-804088/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen