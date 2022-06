Rund 100.000 Euro Sachschaden nach Garagenbrand

Hannover. Ein Brand in einer Garage in Hannover hat einen Sachschaden von rund 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr fingen am Samstagnachmittag die Garage und ein darin geparktes Auto Feuer. In der Garage waren laut Feuerwehr auch mehrere Gasflaschen gelagert, die die Einsatzkräfte bergen mussten. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte die Feuerwehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-804084/2

