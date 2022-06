Zwei 18-Jährige bei Unfall in Drebber schwer verletzt

Drebber. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Drebber (Landkreis Diepholz) wurden zwei 18-Jährige schwer verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 18-Jähriger am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte nahezu ungebremst gegen einen Baum. Der Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls 18 Jahre alte Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

