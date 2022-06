Autofahrer in Bremen bei Zusammenstoß getötet

Bremen. Beim Zusammenprall zweier Autos in Bremen ist ein 50-jähriger Fahrer getötet worden. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 50-Jährige wollte demnach am Vorabend mit seinem Wagen auf eine Durchgangsstraße nahe der Universität einbiegen. Dabei kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit einem anderen Auto. Der Wagen des 50-jährigen überschlug sich durch die Wucht der Kollision. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein 63-jähriger Mann am Steuer des anderen Autos wurde schwer verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-740938/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen