15-Jähriger von Jugendlichen mit Schlagring verletzt

Bremen. Jugendliche haben in Bremen einen 15-Jährigen mit Faustschlägen und einem Schlagring angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht nach den Angreifern, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Demnach hielt sich der 15-Jährige am frühen Mittwochabend mit Freunden an einer Haltestelle in Bremen-Blockdiek auf, als er von einer Gruppe älterer Jugendlicher aufgefordert worden sei, seine Sachen herauszugeben. Als der 15-Jährige abgelehnt habe, hätten zwei Angreifer mit den Fäusten gegen seinen Kopf geschlagen. Ein weiterer Jugendlicher prügelte laut der Mitteilung mit einem Schlagring auf den Jungen ein.

Der 15-Jährige kam den Angaben zufolge mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf in eine Klinik. Die Angreifer flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

