Dichter Reiseverkehr staut sich auf Fernstraßen

Hannover. Dichter Reiseverkehr hat am Donnerstag zu Staus und stockendem Verkehr auf vielen Autobahnen in Niedersachsen und Bremen geführt. So staute sich der Verkehr auf der Autobahn 1 von Osnabrück Richtung Bremen zwischen dem Dreieck Stuhr und dem Bremer Kreuz am Mittag auf bis zu zwölf Kilometern Länge. "Da ist sehr viel los", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Alhorn. Als Grund sei vor allem der erhöhte Reiseverkehr anzunehmen.

An diesem Donnerstag ist mit Fronleichnam in mehreren Bundesländern ein Feiertag - darunter auch im benachbarten Nordrhein-Westfahlen.

Auch andernorts in Niedersachsen staute sich der Verkehr. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale in Niedersachsen standen Autos etwa vor dem Emstunnel bei Leer in Ostfriesland in Richtung Küste mehrere Kilometer lang in der Schlange. Auch rund um Hannover wurden mehrere Staus gemeldet - etwa auf der A7 Richtung Süden zwischen Mellendorf und Westenholz sowie auf der A2 von Dortmund Richtung Hannover zwischen Bad Nenndorf und Garbsen. Teils behinderten Unfälle und Baustellen den Verkehr.

