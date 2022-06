Kopf lugt aus Schacht: Polizisten retten Katzenbabys

Nordholz. Bundespolizisten haben drei schwarz-weiße Katzenbabys von einer Bahnstrecke bei Nordholz im Landkreis Cuxhaven in Sicherheit gebracht. Die Beamten hatten das Trio bei einer Streifenfahrt entlang der Bahnstrecke Cuxhaven-Bremerhaven entdeckt, als an einem Bahnübergang ein kleiner Katzenkopf aus der Abdeckung eines Kabelschachtes herausguckte. Wie die Bundespolizei am Dienstag weiter mitteilte, kuschelten sich die drei Katzenbabys aneinander und riefen nach ihrer Mutter. Die kleinen Vierbeiner kamen in ein Tierheim in Cuxhaven - ebenso wie die Katzenmutter, die wenig später von einer Anwohnerin gefunden wurde.

© dpa-infocom, dpa:220614-99-664955/2

