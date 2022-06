Bundespolizei Bremen rettet drei Katzenbabys an einer Bahnstrecke

Die drei Kätzchen riefen verängstigt nach ihrer Mutter. Am Nachmittag gab es ein Happy End im Tierheim Cuxhaven.

Die Bundespolizei Bremen hat an einer Bahnstrecke drei Katzenbabys gefunden.

Bundespolizei Bremen Polizei rettet drei Katzenbabys an einer Bahnstrecke

Bremen. Polizisten haben bei Cuxhaven am Dienstagmorgen drei anscheinend verwaiste Katzenbabys gerettet. Wie die Bundespolizei mitteilt, waren Beamte auf Streife an der Bahnstrecke Cuxhaven-Bremerhaven unterwegs. Am Bahnübergang Rottland sahen sie einen kleinen Katzenkopf aus der Abdeckung eines Kabelschachts ragen. Sie fanden drei kleine Kätzchen, die sich ängstlich aneinanderkuschelten und nach ihrer Mutter riefen. Zur Hilfe kamen auch noch Polizisten aus Nordholz, die alarmiert worden waren.

Die kleinen Kätzchen wurden im Tierheim Cuxhaven aufgenommen. Am heutigen Nachmittag gab es ein Happy End: Eine Anwohnerin hatte auch die Mutterkatze gefunden und ebenfalls im Tierheim abgegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass der Wurf noch nicht vollzählig ist. Wer ein weiteres Kätzchen entdeckt, wird gebeten, sich an das Tierheim Cuxhaven zu wenden.