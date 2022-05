Corona-Infektionszahlen bei Schülern sinken weiter

Hannover. Niedersachsens Schülerinnen und Schüler haben sich zuletzt seltener mit dem Coronavirus infiziert. In der vergangenen Woche gab es etwas mehr als 5000 Infektionen, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch rund 3300 Infektionen mehr, vor vier Wochen noch etwa 7500 mehr.

Bei den Lehrkräften und dem Schulpersonal sanken die Infektionszahlen ebenfalls, von insgesamt rund 1900 vor zwei Wochen auf etwa 1250 in der vergangenen Woche.

Etwa 1,1 Millionen Mädchen und Jungen besuchen die rund 3000 Schulen in Niedersachsen, etwa 100.000 Menschen arbeiten dort. Anders als vor den Osterferien werden von den Schulen inzwischen auch positive Selbsttests gemeldet. Zuvor waren es nur PCR-Tests. Seit Anfang Mai müssen sich Schüler im Bundesland nicht mehr verpflichtend testen. Wer möchte, erhält aber weiterhin drei Tests pro Woche zum Selbsttest.

© dpa-infocom, dpa:220527-99-452412/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen