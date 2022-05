Landkreis Osnabrück Feuer in Jungbullen-Stall: Tiere überleben

Rieste. In einem Stall mit Jungbullen im Landkreis Osnabrück ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen, es wurden keine Tiere verletzt, teilte die Polizei mit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren mehrere Feuerwehren nach Rieste ausgerückt. Der Brand war in einem Schaltschrank für die Sicherungsanlage im Stall ausgebrochen, es habe aber laut Polizei keine offenen Flammen gegeben. Ursache war demnach ein technischer Defekt. Die Jungbullen konnten im Stall bleiben, die Brandbekämpfer belüfteten das Gebäude.

© dpa-infocom, dpa:220526-99-442758/2

